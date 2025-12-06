今年５月に第１子が誕生し、父となった俳優・吉田栄作が６日、カンテレ「おかべろ」に出演。出産や子育てについて語った。吉田は１７年１１月放送のＴＢＳ系ドラマ「今野敏サスペンス確証〜警視庁捜査三課」で、ベテラン刑事と相棒役として初共演した女優・内山理名（４４）と２０２１年１１月２１日に結婚（※吉田は再婚）。１３歳差婚でも話題となった。赤ちゃんの誕生について「これは感動しましたね」と振り返り、「生