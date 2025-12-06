巨人前監督・原辰徳さんが総監督を務める「サンリオベースボールアカデミー」が６日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開催された。“ＰｌａｙＳｍｉｌｅ〜野球で未来に笑顔を〜”をスローガンにした小学生対象の野球教室。９月の同所での第１回は女子限定だったが、今回は都内、横浜市の２２チームから４３１人の少年少女が集まり、高レベルの指導を受けた。世界へ羽ばたいてほしい、という子供たちへの願いか