男子マラソンの川内優輝（38＝あいおいニッセイ同和損保）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第2子男児が誕生したことを発表した。「先ほど次男の夢翔が生まれました」と報告。「出産予定日を過ぎていたので、ソワソワしていましたが、元気に生まれてきてくれたので安心しました」と心境を明かした。「長男が生まれたのも3年前の防府読売マラソン前で、兄弟で誕生日が近くなりました」とつづった。川内は、19年5月に