北海道への引っ越しの日が迫った熊本市動植物園のホッキョクグマ・マルルの誕生日会が開かれ、別れを惜しむ人が見守りました。熊本での最後の誕生日会には、応募の中から選ばれた60人が参加。マルルにはフルーツや魚がプレゼントされました。 マルルは8日に13歳の誕生日を迎えますが、8日は国内での飼育・繁殖計画の一環として、北海道の釧路市動物園へ送られる旅立ちの日でもあります。 訪れた人親子「マルルが一番好