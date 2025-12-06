タレントの大沢あかね（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。“永遠の推し”を公言する韓流スターとのツーショットを公開した。今年8月、「ソンジェさん推しになりはや10年まさか、お仕事をご一緒させていただける日が来るなんて」とつづり、アイドルグループ「BTOB」のボーカルで俳優のユク・ソンジェとのラジオでの共演を明かしていた大沢。以前から“永遠の推し”であることを公言していた。この日、「推しが可愛過ぎ