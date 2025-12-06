『ずっと一緒にいられたら1』（小菊えりか/KADOKAWA）第8回【全10回】【漫画】『ずっと一緒にいられたら』を第1回から読む頑固で不器用、気持ちを伝えるのが苦手な夫・誠一と、優しく穏やかで家族思いの妻・光子。長年連れ添った2人だが、最近妻の様子がおかしい…まさか熟年離婚の危機!? 誠一は、孫・さつきからアドバイスを聞きながら、不器用ながらも妻の気持ちを取り戻そうと奮闘する。『ずっと一緒にいられたら』は、夫婦の温