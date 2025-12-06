強烈な張り手で上位陣に立ち向かう剣晃の相撲は、ファンの心に刻まれているphoto by Jiji Press連載・平成の名力士列伝65：剣晃平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、強烈な張り手で上位陣に闘志をむき出しにした相撲でファンを魅了した剣晃を紹介する。連