12月6日、阪神競馬場で行われた9R・さざんか賞（2歳1勝クラス・芝1200m）は、西村淳也騎乗の1番人気、フォーゲル（牡2・栗東・斉藤崇史）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のトップアタック（牡2・栗東・小椋研介）、3着にカイショー（牝2・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:09.1（良）。