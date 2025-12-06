GPファイナルで３年ぶりの優勝を狙った「りくりゅう」こと三浦璃来／木原龍一ペア（木下グループ）。会場の愛知は、木原の地元であり、2019年にペア結成のきっかけとなったトライアウトに臨んだ縁深い場所だった。ふたりに気負いは感じられず、むしろ自然体だった。昨シーズン終了後からカナダを拠点とし、五輪シーズンに向け腰を据えて準備をしてきた。今季の国際大会初戦だった９月のチャレンジャーシリーズ（CS）木下グルー