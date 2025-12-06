12月6日、阪神競馬場で行われた8R・3歳上2勝クラス（ダ1400m）は、武豊騎乗の10番人気、メイショウツヨキ（牡3・栗東・飯田祐史）が勝利した。ハナ差の2着にルークススペイ（牡3・美浦・伊藤圭三）、3着にペイシャケイプ（牡3・栗東・高橋康之）が入った。勝ちタイムは1:23.9（良）。1番人気で川田将雅騎乗、ゴールデンカイト（牡3・栗東・中内田充正）は13着、2番人気で西村淳也騎乗、ヴィリアリート（牝3・栗東・西村真幸）