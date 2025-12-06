12月6日、阪神競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、菱田裕二騎乗の2番人気、エルル（牝2・栗東・小崎憲）が快勝した。1馬身差の2着にアリディプラチノ（牝2・栗東・安達昭夫）、3着にメイショウバルク（牡2・栗東・安達昭夫）が入った。勝ちタイムは1:13.9（良）。1番人気で松山弘平騎乗、ナルキッソス（牡2・栗東・吉岡辰弥）は、5着敗退。【新馬/阪神5R】エルハーベンがデビュー勝ち…半姉はリリーノーブル軽快なス