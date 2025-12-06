12月6日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、高杉吏麒騎乗の2番人気、エルハーベン（牡2・栗東・藤岡健一）が勝利した。3/4馬身差の2着にドンテスタマスター（牡2・栗東・杉山晴紀）、3着にアラムシャピラス（牡2・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは2:04.4（良）。1番人気で川田将雅騎乗、ダノンカレラ（牡2・栗東・中内田充正）は、4着敗退。【阪神2R】ヴォーカライズが人気に応えて逃げ切るモーリス産