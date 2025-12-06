12月6日、阪神競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、西村淳也騎乗の1番人気、ヴォーカライズ（牡2・栗東・高野友和）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にジュンドラドラ（牡2・栗東・清水久詞）、3着にヴルールドロワ（牡2・栗東・高橋一哉）が入った。勝ちタイムは1:53.7（良）。2番人気で川田将雅騎乗、ブランドブラン（牡2・栗東・杉山晴紀）は、4着敗退。【中京7R】永島まなみが今年の19勝目…ストーンズで人気に応え