混雑状況は？ テイクアウトとカフェの注文方法いま、一番注目度が高いといっても過言ではない、生ドーナツ専門店「I’m donut？」。ドーナツ自身が「I’m donut？（え、わたしドーナツと名乗っていいの？）」と言っちゃうぐらいにドーナツの固定概念を覆したといわれています。今回は、2025年9月にオープンしたばかりの京都店で、人気の秘密を探ります！関西初出店となる京都店があるのは、阪急京都線京都河原町駅から徒歩約3分と