学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「キミプリ」はなんの略語？「キミプリ」はなんの略か知っていますか？アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目のタイトルです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「キミとアイドルプリキュア」を略した言葉でした！キ