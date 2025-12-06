年末を迎えた北朝鮮各地で、住民同士がささやかな忘年会を開く動きが見られるが、こうした私的な親睦会さえも思想上の弛緩を招く恐れがあるとして統制の対象となり、不満の声が高まっている。両江道のデイリーNK内部情報筋によると、先月末、金正淑郡の市街地で朝鮮社会主義女性同盟（以下、女性同盟）に所属する主婦ら約10人が、1人当たり米1キロを持ち寄って小規模な忘年会を開いたところ、郡女性同盟に報告され、最終的に「思想