クリスマスが近づく中、６日、池田動物園（岡山・北区京山）で動物たちにクリスマスケーキがプレゼントされました。 飼育員が持ってきたのはクリスマスケーキに見立てたスペシャルなごはんです。りんごやニンジン、小松菜などがたっぷりと使われ、馬やクリスマスツリーが模られています。 子どもたちが見守る中、ポニーの「もも」くんと「ふうき」ちゃんにプレゼントされました。 モルモット