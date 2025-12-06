テロなどの国内外の情報を収集・分析するプロ、公安調査官の仕事を体験するイベントが九州で初めて行われました。6日、福岡市中央区の九州公安調査局で開かれたイベントには、大学生など13人が参加しました。参加者は、北朝鮮が打ち上げた飛翔体から検出された架空の物質について、各国の動向を調査するという想定で、研究者役などの関係者から情報を聞き取ります。また、その内容を官房長官に報告するための資料にまとめるといっ