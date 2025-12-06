2026年年12月、任期満了に伴い行われる三島市長選挙に三島市議の本間雄次郎さんが4日、立候補を表明しました。三島市長選に立候補を表明したのは三島市議会議員の本間雄次郎さん 32歳です。本間さんは、市役所の新庁舎整備事業の、完全白紙撤回を公約に掲げています。（本間雄次郎氏）「これまでの体制と権力に対し私自身が矢面に立って戦う決心をいたしました、来年12月に行われる市長選への出馬を固めました事をご報告いたします