MLB・エンゼルスでプレーする菊池雄星投手が6日、自身のインスタグラムを更新。西武の平良海馬投手・羽田慎之介投手との3ショットを公開しました。菊池投手はストーリーズに3ショット写真を公開。「盛岡の駐車場でバッタリ YouTuber2人と遭遇」、「朝7時から練習して今から勉強会らしい。。尊敬」と言葉を添え、2投手と偶然会ったことを明かしました。平良投手は以前から自身のチャンネルに動画を投稿し“YouTuber”としても活動し