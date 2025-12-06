北朝鮮による拉致被害者家族会の横田拓也代表は群馬県で講演を行い、政府に対し、「全拉致被害者の即時一括帰国を実現してほしい」などと改めて訴えました。拉致被害者家族会・横田拓也代表（57）「（めぐみさんが）拉致されたのが13歳。48年が経過しています。私や母がめぐみと会えるのは、夢や思い出の中でしか会えないわけです。こんな不自由なことが当たり前のように、そして長い時間がかかっていることを、ぜひみなさん我がご