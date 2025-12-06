スウェーデンでノーベル賞の授賞式が10日に開かれるのを前に、授賞式の会場となるホールが報道陣に公開されました。スウェーデンのストックホルムでは5日、ノーベル賞の授賞式の会場となるコンサートホールが公開されました。10日の授賞式には日本からは生理学・医学賞を受賞する大阪大学の坂口志文さんと、化学賞を受賞する京都大学の北川進さんが出席します。ストックホルムの市内ではノーベル賞を祝う「ノーベルウィーク」が始