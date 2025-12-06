総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションの模様が５日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信され、大阪の問題児喧嘩自慢シェンロンと、千葉喧嘩自慢で元アウトサイダー、元関東最強ギャング「ＫＧＢ」の最高幹部だった内藤裕の対戦が決まった。朝倉未来が千葉の監督の田中雄士にブチ切れる前の流れで、