社会人になると1人暮らしを選ぶ人もいますが、経済的な制約や家族の介護といった事情から、実家暮らしを続ける人も多く見られます。All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、新潟県在住・49歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフ