7人組HIPHOP/R&Bグループ「XG」のメンバーCOCONAさんが12月6日、グループの公式インスタグラムを通じ、性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」だと公表した。胸の切除手術を行なったことも明かし、ファンからは「書いてくれてありがとう！」「何も変わらずリスペクトしています」など、声援や尊重する声が相次いでいる。【写真】素肌にジャケット…胸元には手術痕らしきものがCOCONAさんは6日が20歳の誕生日。「こんに