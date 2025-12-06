Image: Malikameer via Shutterstock.com 暗い夜空が消えていく…？いま人類は人工的な光によって、自然な夜の闇を破壊してしまう光害を加速させているといわれています。宇宙空間では、人工衛星などのスペースデブリが星空の観測を妨げ続けるなか、さらに懸念される試みが来年スタートするかもしれませんよ。夜間も太陽光を反射する巨大ミラー米国カリフォルニア州で、新たな検証目的の「EA