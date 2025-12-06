全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われ3回戦までの組み合わせが決まった。シード校の東福岡は2回戦で早稲田実（東京第2）と石見智翠館（島根）の勝者と対戦する。どちらが勝ち上がってきても花園常連校との戦いとなる。「どちらが来ても手ごわい相手」と藤田雄一郎監督は気を引き締めた。■全国高校ラグビー大会の組み合わせはこちら■石見智翠館とは年に何度か練習試合で対戦している。最近では福