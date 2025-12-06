ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が6日、「2026年型」の打撃フォームを追い求めることを誓った。今季は度重なるけがの影響で80試合の出場にとどまった。悔しいシーズンを経験した栗原は「満足いくような1年ではなかった。もっともっとやらないといけない」と語った。王貞治球団会長の言葉をもう一度、心に刻み込む。昨季は打率2割7分3厘、20本塁打、87打点。ベストナインに選出されるなど申し分ない1年だった。ただ、今季は