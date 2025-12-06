九州六大学野球と福岡六大学野球の秋季リーグ戦（ともに西日本新聞社後援）の合同表彰式が6日、福岡市・天神のエルガーラ・パサージュ広場で行われ、ソフトバンクに2位指名を受けた九共大の稲川竜汰（4年・折尾愛真）と西武から育成5位指名を受けた日経大の平口寛人（4年・愛工大名電）が出席した。稲川は6試合に登板し3勝、防御率0・93と好投し、チームの6季ぶりの優勝に貢献。最優秀選手賞と防御率1を受賞した。タイトルを取