ティアラが一番似合うと称賛?日本一かわいい女子中学生?を決める「JCミスコン2025」でグランプリに輝いた中学1年生が注目を集めている。東京都内で行われた全国ファイナル審査には、3万通を超える応募者の中から選出された14人のファイナリストが登場。審査の結果、鹿児島県出身の中学1年生・ほのさんが栄冠を手にした。準グランプリには石川県出身の中学2年生・あいささんが選ばれた。コメント欄には「さすがかごんまのおご