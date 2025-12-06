「懐かしいけど当たり前の様なそんな空気でした」女優の大河内奈々子(48)がインスタグラムを更新。親密ぶりが分かる?姉妹2ショット?に反響が寄せられた。「久しぶりに真珠ちゃんと姉妹のお仕事」と綴り、2004年放送のドラマ「牡丹と薔薇」(東海テレビ)で共演した女優・小沢真珠(48)との2ショットを紹介。数奇な運命に翻弄され苛酷な人生を歩む姉妹の姉･ぼたん(真世)役の大河内と、妹･香世役だった小沢が本当の姉妹のように顔を