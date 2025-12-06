怖い思いをした経験が記憶として定着する脳内のメカニズムを、九州大と理化学研究所の研究班が突き止めた。マウスへの実験で、脳細胞の一種「アストロサイト」が、この働きに関与していることを解明。恐怖などの感情と記憶の結び付きは、うつ病や心的外傷後ストレス障害（PTSD）といった精神疾患と関係があり、治療に応用できる可能性があるという。