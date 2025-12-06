6日朝の県内は広い範囲で気温が下がり、13地点で今シーズン一番の寒さとなりました。午前9時ごろの伊佐市です。曽木の滝では、幻想的な川霧が見られました。6日の県内は各地で気温が下がり、さつま町柏原で氷点下2.5度、伊佐市大口で氷点下2.1度と、県内13の観測地点で今シーズン1番の冷え込みとなりました。一方、日中日差しが届き、気温差が大きい1日となりました。7日以降は、最低・最高気温ともに平年並み