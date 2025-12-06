稚内市の保育園では、園児たちが感謝の気持ちを込めて、ひと足早い「もちつき」を楽しみました。稚内市の保育園できょう（２０２５年１２月６日）行われたのは「もちつき会」です。一年間無事に過ごせたことへの感謝と、子どもたちに餅のように粘り強く育ってほしいという思いが込められています。園児と保護者ら100人以上が参加し、つき上がった餅は、4種類に味つけされ、園児たちが試食しました。「お餅を食べるのが楽しかった」