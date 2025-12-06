姶良市で6日午前、からあげ店の店舗を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、姶良市加治木町仮屋町にあるからあげ店「からあげの黒猫」です。6日午前10時すぎ、「からあげ店が燃えている」と通行人から消防に通報がありました。火は約1時間後消し止められましたが、上村定行さん(76)が経営する木造平屋建ての店舗1棟を全焼しました。出火当時、店は開店準備中でしたが、上村さんは隣接する自宅