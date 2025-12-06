甲子園通算40勝を誇る名将で、20年11月に他界した常総学院元監督の木内幸男氏を冠した「第13回木内幸男旗少年野球大会」が6日に開幕し、茨城県龍ケ崎市のTOKIWAスタジアム龍ケ崎などで1、2回戦16試合を行った。生前に「野球界の将来を担う子供たちの大会を大切にしていかないといけない」と力説していた故人の遺志を受け継いで取手二、常総学院時代の教え子らが中心に続けている今大会。試合前に佐藤奏夢主将（5年）が優勝旗