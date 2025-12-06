アルツハイマー病の治療薬「ドナネマブ」（商品名ケサンラ）について、国内で発売後初めて治療に利用した金沢大付属病院は、病気の原因となるたんぱく質の除去事例が確認されたと明らかにした。同院によると、ドナネマブは、患者の脳内に蓄積する異常なたんぱく質「アミロイドβ（ベータ）」の塊を除去し病気の進行を抑制する。原因物質を除去するタイプでは「レカネマブ」（同レケンビ）に次ぎ２剤目。投与期間は１年半だが、