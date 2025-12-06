◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊涙がこらえられなかった。９季ぶりの優勝が決まると、ベンチの選手たちが一斉にピットへと駆け出した。感極まる鈴木優磨と植田直通が熱い抱擁をかわす。三竿健斗は涙目で雄たけび。今季から加入のレ