◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊鹿島の優勝を受け、今季のＪ１リーグは「北関東勢」がタイトルを席巻する結果となった。Ｊ２では水戸が２０００年の加盟後、２６シーズン目で悲願の初昇格を果たした。鹿島の鬼木達監督は、今季開幕前に対外試合で水戸と対戦