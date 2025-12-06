広島競輪Ｆ?「サテライト山陽カップ／ＣＴＣ杯」が７日、開幕する。新装なった広島バンクでＳ級選手やガールズケイリンも今節は参加する。ガールズケイリンのレジェンドレーサー・加瀬加奈子（４５＝新潟）が、直前に引退を踏みとどまったことを明かした。「伊東で６着、６着、５着だった後、引退を考えたんです。四十肩も痛いし」。実際、伊東に参加していた同期の浦部郁里も「加瀬さんが『引退だ』って騒いでいたんです」と