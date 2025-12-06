【モデルプレス＝2025/12/06】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが12月5日、自身のInstagramを更新。スペイン・バルセロナでのミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】36歳Perfumeメンバー「スタイルが際立ってる」ミニスカ×ニーハイコーデ◆あ〜ちゃん、バルセロナでミニスカート姿を披露あ〜ちゃんは「Picasso. Barcelona. Chocolate.」とコメントを添え、アート鑑賞を楽しむ様子を投稿。グレーのカ