オリックス・山崎颯一郎投手が6日、大阪府門真市の「ららぽーと門真」で行われた医療機器メーカー・コラントッテ社主催のトークショーに出演した。今季は夏場までに3度の2軍落ちを味わうなど苦しんだ一方、シーズン終盤は9月20、21日のソフトバンク戦で連日での「無死満塁斬り」を披露するなど、復調を感じさせる内容だった。「（周囲からも）あれしか（話題が）来ないです」と場内を笑わせた右腕は、「“使う方が悪いでしょ”