WBC（世界ボクシング評議会）は6日、最新の世界ランキングを発表。バンタム級では那須川天心（27＝帝拳）が前回の1位から2位に後退。前回3位だった元世界2階級制覇王者ファンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）は1位に浮上した。那須川は11月24日に世界初挑戦でWBC同級2位だった井上拓真（29＝大橋）とのWBC世界同級王座決定戦（トヨタアリーナ東京）に0―3判定負けし、キックボクシングからの転向後8戦目での王座獲得