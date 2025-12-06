俳優えなりかずき（41）が、6日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演し、MCで共演する「嵐」相葉雅紀（42）とのプライベートについて語った。出演者が13文字の短い手紙から、その差出人との思い出の場所を探す「一筆啓上部」を放送。この日は元「Wink」相田翔子の手紙から、歌手はいだしょうこが2人の思い出探しに出発した。道中では、2人の初対面の思い出をトークした。初めて一緒に食事をしたのは、埼玉県