サッカーJ1で9季ぶりに優勝し、シャーレを手に写真に納まるジーコさんと鹿島の小泉文明社長（右）＝6日、メルカリスタジアムサッカーJ1で9年ぶりに優勝した鹿島は、フリーマーケットアプリ大手のメルカリが経営権を取得してから初のリーグ制覇となった。1993年のJリーグ開幕時の「オリジナル10」の一角で、2019年に「親会社」が日本製鉄からかわるという大転換を経験。メルカリが培ったノウハウを導入して経営基盤を着実に強化し