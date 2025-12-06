あす、西日本と東日本は高気圧に覆われて、穏やかに晴れる所が多いでしょう。きょう雲が多かった関東の沿岸部も、日差しが多く届きそうです。北日本は日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。局地的には雷を伴う所があるため、注意が必要です。あす朝は、けさほどではないものの関東から西の各地では強い冷え込みの所が多いでしょう。特に東日本の内陸は、広い範囲で氷点下の冷え込みが予想されます。日中の気温は全国的にきょうよ