子どもたちの笑顔があふれる電車運転体験＝イメージ＝（写真：水間鉄道）子どもたちのあこがれ、電車を運転する夢を冬休みにかなえよう！大阪府貝塚市を走る水間鉄道（水鉄）が毎回好評の「冬休みこども電車運転体験」を企画、参加者を募集している。開催は2025年12月28日。貝塚〜水間観音5.5キロの水鉄は、2006年からは外食チェーン「グルメ杵屋」の傘下に入り、今回も水鉄とグルメ杵屋グループ連名で情報発信された。【参考】全