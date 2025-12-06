【J1第38節】(サンガS)京都 2-0(前半1-0)神戸<得点者>[京]マルコ・トゥーリオ(38分)、ラファエル・エリアス(77分)<警告>[京]ラファエル・エリアス(62分)、ジョアン・ペドロ(89分)観衆:20,074人主審:御厨貴文└京都がクラブ史上最高の3位フィニッシュ! “神戸キラー”マルコ・トゥーリオ&ラファエル・エリアスのゴールで完勝