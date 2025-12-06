[12.6 J1第38節 京都 2-0 神戸 サンガS]J1第38節が6日に開催され、3位京都サンガF.C.はホームで5位ヴィッセル神戸を2-0で下した。2連勝を収め、クラブ史上最高順位の3位でフィニッシュ。神戸は6試合未勝利(4分2敗)でシーズンを終えた。京都は前半38分に先制。右CKからファーへ流れたボールに、フリーのFWマルコ・トゥーリオが反応する。右足で抑えたシュートを決め、神戸戦で4試合連続ゴールとなった。後半32分にはエースも