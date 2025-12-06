【J1第38節】(豊田ス)名古屋 1-0(前半0-0)福岡<得点者>[名]稲垣祥(90分+6)<警告>[名]原輝綺(32分)[福]松岡大起(37分)、奈良竜樹(90分+7)観衆:34,975人主審:清水勇人└長谷川健太監督が退任する名古屋、稲垣祥の劇的PK弾で有終の美! 福岡の日本代表DFは地元凱旋で悔やまれるワンプレー